Al via l'11° edizione del San Marino Comics

Cosplayer, Steampunk, manga, fumetti, cine-comics ed eventi in successione: è iniziata l'11° edizione del San Marino Comics a tema “Believe”. Riflettori puntati sull'importanza dell'amicizia e della capacità di affrontare le difficoltà insieme. Strade del Centro Storico già prese d'assalto da centinaia di turisti ed appassionati per un'edizione più ricca che mai con 12 aree tematiche che si estendono fino oltre le mura di Città.

Tanti gli ospiti attesi nella tre giorni a partire da Kenta Suzuki, questo pomeriggio al Teatro Titano. Nato in Giappone attualmente è considerato il più grande influencer del sol levante in Italia con circa 10 milioni di visualizzazioni mensili su TikTok e Instagram. Al Cantone della Funivia, tantissimi contenuti per gli appassionati del mondo Steampunk, Gotico e Vampiri. Tra le novità assolute di questa edizione, in Piazzale Domus Plebis l'area dedicata agli amici a quattro zampe, per la prima volta in un festival della Cultura POP. Da non perdere la grande Area E-Sport allestita nel Parcheggio 6.