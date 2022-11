Al via l'intesa istituzionale tra San Marino e Rimini

Questa mattina si è insediato ufficialmente il Comitato Promotore istituzionale, l’organo di governance politico preposto alla definizione e all’attuazione di una pianificazione strategica integrata. Ha preso avvio formale l'intesa istituzionale tra Rimini e la Repubblica di San Marino per l’elaborazione di un piano strategico condiviso che, per la prima volta nella storia delle relazioni di contiguità territoriale tra la più antica Repubblica del mondo e la città di Rimini, stabilirà una serie articolata di progetti sinergici e di collaborazioni. Il percorso vedrà come prossimo step l’avvio dei lavori dei board tecnici e dei focus group costituiti da tecnici competenti sui vari temi trattati che si riuniranno periodicamente per ciascun ambito tematico in grado di avere un impatto di livello interterritoriale e intersettoriale: da infrastrutture, trasporti e logistica, a transizione ecologica, cultura, sviluppo economico, turismo, sport e benessere.

