Al via la bonifica dello stabilimento Ex Beccari di Murata. I rifiuti stoccati qui provocano gravi rischi di inquinamento ed è per questo che il Coordinamento per la Protezione Civile ha dato mandato all’AASS e all’AASLP di definire gli interventi. Le recenti modifiche al Codice Ambientale hanno aumentato le responsabilità nei confronti di produttori e aziende che gestiscono i rifiuti, introducendo strumenti a garanzia dello Stato in caso di mancato rispetto delle normative e di fallimento delle ditte.

Con l’introduzione dell’articolo 27 bis nel Codice Ambientale, lo Stato potrà rivalersi, su coloro che si rendono responsabili con le proprie attività di minaccia ambientale, delle spese sostenute per le attività di bonifica con l’avvio delle procedure di espropriazione dell’immobile di proprietà.

Nel video l'intervista a Stefano Canti, Segretario all'Ambiente.