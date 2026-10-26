Al via la caccia al cinghiale a San Marino: battute il mercoledì e il sabato

Prenderà il via mercoledì 28 ottobre la caccia collettiva al cinghiale sul territorio di San Marino. Le battute proseguiranno fino al 27 gennaio 2027, con appuntamenti nelle giornate di mercoledì e sabato, a partire dalle ore 10.

Le battute, informa la Federazione Sammarinese della Caccia, verranno effettuate con la modalità della girata e si svolgeranno esclusivamente nelle zone delimitate e segnalate, individuate nelle mappe dei territori di caccia approvate dall'Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi Habitat. I cartelli che indicano le aree interessate riporteranno la scritta "ATTENZIONE CACCIA AL CINGHIALE IN CORSO".







