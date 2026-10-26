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Al via la caccia al cinghiale a San Marino: battute il mercoledì e il sabato

Le attività proseguiranno fino al 27 gennaio 2027 nelle aree delimitate e segnalate. Inizio previsto alle ore 10.

26 ott 2026
Un cinghiale (foto @PxHere)
Un cinghiale (foto @PxHere)

Prenderà il via mercoledì 28 ottobre la caccia collettiva al cinghiale sul territorio di San Marino. Le battute proseguiranno fino al 27 gennaio 2027, con appuntamenti nelle giornate di mercoledì e sabato, a partire dalle ore 10.

Le battute, informa la Federazione Sammarinese della Caccia, verranno effettuate con la modalità della girata e si svolgeranno esclusivamente nelle zone delimitate e segnalate, individuate nelle mappe dei territori di caccia approvate dall'Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi Habitat. I cartelli che indicano le aree interessate riporteranno la scritta "ATTENZIONE CACCIA AL CINGHIALE IN CORSO".




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