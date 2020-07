Al via la campagna di prevenzione incendi della Protezione Civile In caso di avvistamento di fiamme o anche solo di fumo chiamare subito il 115 o lo 0549 887777.

Al via la campagna di prevenzione incendi della Protezione Civile.

L’estate è la stagione peggiore per gli incendi. Temperature elevate, sterpaglie, terreni aridi contribuiscono ad accrescere il rischio. Ma la mano dell’uomo spesso è la principale causa degli inneschi. Per questo, come ogni anno, la Protezione Civile sammarinese invita a seguire regole ben precise anche attraverso una intensa campagna informativa. Lo scopo è mitigare il rischio e prevenire scongiurate fonti di innesco.

Nella campagna di sensibilizzazione e nelle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - fanno sapere dalla Protezione Civile – sono coinvolti anche la Polizia Civile e l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole. Ricorda inoltre quanto sia importante conservare il territorio e salvarlo da incendi boschivi. Per questo è importante che i cittadini assumano comportamenti idonei a prevenire il rischio: stando attenti a bruciare sterpaglie e a lasciare cicche di sigarette in terra.

Per le attività di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali c’è l’obbligo di segnalazione alla Polizia Civile (telefonando al numero 0549 887777); dal primo maggio al 30 settembre la combustione di residui vegetali deve essere preventivamente autorizzata dalla Polizia Civile.

In caso di avvistamento di fiamme o anche solo di fumo chiamare subito il 115 o lo 0549 887777.

I più letti della settimana: