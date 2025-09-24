Al via la campagna di sensibilizzazione contro la somministrazione e vendita di alcolici ai minori di 18 anni

Presentata dalle Segreterie di Stato Istruzione e Cultura e Giustizia la campagna di sensibilizzazione contro la somministrazione e vendita di alcolici ai minori di 18 anni fa seguito all'innalzamento a San Marino dell'età legale per la vendita di alcolici con la legge n.59 del 2025. Illustrati dai Segretari di Stato Teodoro Lonfernini e Stefano Canti i cartelli che verranno consegnati alle attività commerciali. Il Governo, spiegano, ha accolto il grido d'allarme lanciato dall'Authority Sanitaria in merito all’età sempre più precoce di inizio consumo da parte degli adolescenti. A metterlo nero su bianco i dati raccolti che riportano casi di consumo di alcolici già a partire dagli 11 anni.

"Siamo partiti proprio dall'analisi di quei dati e quindi ringraziamo ancora il lavoro dell'autorità sanitaria che ha avuto modo di sviluppare un campione di grande interesse per la nostra comunità - afferma Teodoro Lonfernini - ma anche di grande preoccupazione. Un bambino di 11 anni, un bambino di 13 anni ma anche un ragazzino di 15 anni non è sostenibile che possa dichiarare che ha già avuto un'esperienza di abuso con la sostanza alcolica. Questo è un impegno morale che dobbiamo caricarci come istituzione in maniera molto forte e fare in modo che quel presidio tra Stato e famiglie, tra Stato e luoghi in cui i nostri giovani vivono, compreso anche un'attività commerciale, possano essere assolutamente adeguati alle loro età.



Iniziativa portata avanti con le associazioni di categoria UNAS, OSLA, ANIS, USC, USOT che si articolerà in più passaggi. Nei cartelli informativi richiamato il divieto, nonché le sanzioni penali che saranno applicate in caso di trasgressione.

"La volontà - rimarca Stefano Canti - ovviamente è stata quella di accogliere un'istanza d'arengo che era stata approvata dal nostro Consiglio Grande e Generale tradotto poi in un provvedimento di legge che abbiamo fatto il 3 luglio scorso. Io credo che deve essere fatta proprio un'informativa, una campagna di sensibilizzazione e l'obiettivo di questa forma pubblicitaria che abbiamo messo in campo anche grazie alle associazioni di categoria vuole proprio sensibilizzare da una parte i ristoratori, chi somministra le bevande alcoliche ai minori, ma dall'altra parte ci deve essere una sensibilizzazione forte anche negli stessi giovani.

Nel servizio le interviste a Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato Istruzione e Cultura) e Stefano Canti (Segretario di Stato Giustizia)



