Al via la campagna elettorale dell'ex vicesindaco Gloria Lisi

Con l'inaugurazione della sede del suo comitato elettorale in Piazzale Cesare Battisti, l'ex vicesindaco di Rimini Gloria Lisi ha dato il via alla sua campagna elettorale. Il luogo è stato scelto, spiega, per ricucire quella frattura che c'è tra la parte mare di Rimini e il centro storico.









"Per tanti anni molti turisti non sapevano neanche dell'esistenza del centro storico - spiega Gloria Lisi - invece è una parte che va assolutamente valorizzata come lo stesso per il mare. La sede è proprio nel centro, noi siamo una proposta alternativa alle solite categorie dei partiti e di chi spesso si divide e litiga, e cerchiamo di dare un'alternativa anche con un segno di inclusione vera, quindi chiamiamo un po' a noi tutti le donne e gli uomini di buona volontà che vogliono rendere grande la nostra città, ancora più bella, solidale e vivibile. Soprattutto un obiettivo importante è quello della valorizzazione delle singole persone e dei giovani".

“Asoadremni” è l'hashtag lanciato per la campagna elettorale. Pensato per richiamare alle tradizioni del territorio e non dimenticare, spiega Gloria Lisi, chi siamo noi stessi.

Nel servizio l'intervista a Gloria Lisi (Candidata sindaco di Rimini)