TRADIZIONI Al via la Fiera Agricola: esposizioni, specialità e tante sorprese per grandi e piccoli

Si apre la ventesima Fiera Agricola, in programma a Montecchio, sul Titano, dal 3 al 5 maggio 2024. Un evento organizzato dal Consorzio Terra di San Marino che entrerà nel vivo sabato 4 maggio, con una serie di attività, oltre alle esposizioni di mezzi agricoli sia storici che moderni.

"Ovviamente non potranno mancare gli animali dell'aia e della fattoria - anticipa Aida Selva, presidente del Consorzio - poi avremo le attività per i bambini". Si parte con l'orto in cassetta, il laboratorio di ceramica, un concorso per costruire uno spaventapasseri e aree per disegnare gli animali. Attenzione particolare alla cura della api, con una visita al Bioparco apistico, alla ricerca degli insetti impollinatori. Spazio anche alle degustazioni dei prodotti del territorio.

Nel video l'intervista ad Aida Selva, presidente del Consorzio Terra di San Marino

