Al via la formazione sull'AI per l'ULPA, in collaborazione con San Marino Innovation

Nel video, l'intervista al Presidente di San Marino Innovation, Gian Angelo Geminiani

Un passo avanti nella collaborazione per l’innovazione e lo sviluppo delle competenze digitali nella Pubblica Amministrazione. Siglato lo scorso 27 novembre tra Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive e San Marino Innovation , in un dialogo facilitato dalla Segreteria per il Lavoro e l'Innovazione, il protocollo d’intesa prevede lo sviluppo di progetti di formazione e di trasferimento tecnologico, per la digitalizzazione dei processi di erogazione dei servizi pubblici e implementare strumenti software a supporto del personale dell’Ufficio del Lavoro.

L'avvio della formazione con il primo corso “sull'intelligenza artificiale e l'automazione dei processi, applicata nella vita quotidiana – spiega il Presidente di San Marino Innovation, Gian Angelo Geminiani - come queste tecnologie possono influire positivamente o negativamente nella vita di tutti i giorni, facilitando il lavoro, da una parte, creando nuovi ruoli e nuovi mestieri, ma anche, dall'altra parte, creando rischi per la nostra privacy, la nostra sicurezza e la sicurezza anche dei nostri figli. Il corso è stato molto pratico, con tre ore dedicate all'utilizzo di modelli 'large language model', di sistemi di automazione dei processi come 'N8n' o altre tecnologie a bassa scrittura di codice, che consentono a chiunque di automatizzare il processo e raggiungere obiettivi senza dover essere programmatori o tecnici super esperti”.

