Al via la maxi rotatoria sulla consolare Rimini - San Marino

Da lunedì 6 febbraio inizieranno le prime fasi impattanti sul traffico per i lavori per la nuova maxi rotatoria lungo la consolare di San Marino, all'intersezione tra la statale 16 e la statale 72. Un importante intervento per la viabilità, in sinergia con il Comune di Rimini, finalizzato ad agevolare il collegamento verso il centro della città e verso il Titano. Previsti percorsi alternativi fino al completamento del progetto che segna anche una crescente collaborazione tra la riviera e San Marino.

"Siamo stati informati di queste modifiche alla viabilità sulla consolare - afferma il Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti - proprio per consentire l'ultimazione di quelle che saranno le rotatoria lungo la statale 16. Mettiamo quindi al corrente la cittadinanza che nei prossimi giorni si creerà purtroppo qualche disagio ma tutto è finalizzato ad avere una migliore viabilità".

E a proposito di viabilità Canti torna sui disagi causati dalla nevicata dello scorso week end e risponde alle dure critiche sollevate da Repubblica Futura sul Centro di Coordinamento Operativo rinnovato, scrive RF, con tecnici non esperti e diretto nel peggiore dei modi.

"Ci sono state delle abbondanti nevicate che hanno portato a creare alcuni disagi ma io credo che l'azienda dei lavori pubblici - evidenzia Canti - abbia svolto al meglio il lavoro. Su Repubblica Futura credo che quando si giunge come quello raggiunto da RF - risponde Canti - vuol dire anche andare a ledere la dignità delle persone. Si veda l'esempio del sottoscritto, del direttore Barulli in maternità; credo che quando la politica raggiunge questo livello siamo a una politica molto bassa".

Nel servizio l'intervista a Stefano Canti (Segretario di Stato al Territorio)