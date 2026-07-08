ACQUA BENE PREZIOSO Al via la nuova campagna di sensibilizzazione contro lo spreco idrico Non si esclude possa scattare lo stato di emergenza idrica nelle prossime settimane

La tutela dell’acqua passa dai piccoli gesti quotidiani. È questo il messaggio della nuova campagna di sensibilizzazione lanciata da Aass e dalla Segreteria di Stato al Lavoro con delega ai Rapporti con Aass. L'invito è ad adottare comportamenti virtuosi per ridurre gli sprechi, soprattutto durante un’estate segnata da caldo e scarsità di piogge, durante la quale non si esclude la possibilità di arrivare a uno stato di emergenza idrica. Situazione, scampata nel 2025 ma non nel 2024, che porta con sé un'ordinanza contente disposizioni e divieti. Ogni giorno nella rete sammarinese vengono immessi circa dieci milioni di litri d’acqua.

Una risorsa preziosa che San Marino non può dare per scontata: l'anno scorso il 64% dell’acqua è arrivato da fonti interne e dal fiume Marecchia (dove l'indicatore di capienza è già passato da verde a giallo), il 12% da Hera e il restante 24% dalla diga di Ridracoli. Una dipendenza dalle forniture esterne che rende ancora più importante un uso responsabile, soprattutto quando i territori vicini affrontano situazioni di criticità.

"Visto l'andamento della stagione, calda e secca - fa notare Alessandro Bevitori, segretario ai Rapporti con Aass - ci sarà temo bisogno, e soprattutto dobbiamo cercare di invitare sempre di più la cittadinanza a comportamenti virtuosi. L'acqua è un bene prezioso che va salvaguardato".

Il cuore della campagna sono sei semplici azioni che, secondo Aaas, possono far risparmiare a una famiglia oltre 42 mila litri d’acqua all’anno:

- dimezzare il tempo sotto la doccia

- riparare i rubinetti che perdono

- installare rompigetto

- chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti

- utilizzare lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico

- riutilizzare l’acqua del lavaggio di frutta e verdura per innaffiare piante e orti.

Accanto alla campagna informativa, rimane l'obiettivo di un'autonomia idrica del Titano: si lavora per una partnership con società di alto profilo nel settore, per guidare un possibile investimento in territorio. Sul tavolo anche l'ipotesi di entrare in società con uno degli attuali fornitori di San Marino per ottenere condizioni più vantaggiose. Rimane fondamentale – sottolinea il segretario Bevotori – il lavoro della squadra tecnica dell'Aass, che sta analizzando i problemi e trovando soluzioni.





Nel video le interviste ad Alessandro Bevitori (segretario al Lavoro con delega ai Rapporti con Aass), Fabio Andreini (Responsabile Divisione Commerciale Aass), Filippo Serra (Responsabile Settore Amministrazione Aass), Eugenio Colombini (Responsabile Servizio Reti Aass) ed Eva Gracikova (Esperto Legale Aass)

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