Al via la nuova campagna di vaccinazione contro l’influenza, partirà il 12 ottobre

Si avvicina la stagione fredda e quest’anno, costretti a convivere col Covid, è ancora più importante vaccinarsi contro l’influenza. Il motivo - spiegano gli esperti - è che rende più facile distinguere i sintomi di una semplice malattia stagionale da quelli del nuovo Coronavirus, oltre a evitare una doppia infezione. Così l’Iss, in linea con l’Italia, ha deciso di anticipare la vaccinazione al 12 ottobre, anziché a inizio novembre. Come sempre è gratuita ed è rivolta in particolare, oltre al personale sanitario e alle forze dell’ordine, alle seguenti categorie: "E' stata allargata ai bambini fino ai 6 anni di età e alle persone dai 60 anni in su - spiega Francesca Nicolini, responsabile medico del Centro salute di Serravalle - ed è rivolta alle persone con patologie croniche importanti e malati oncologici".

Obiettivo della campagna antinfluenzale è raggiungere il 75% della popolazione target, per questo l’Iss ha ampliato i canali di comunicazione, con manifesti affissi in Repubblica e pagine dedicate sui social e sul proprio sito contenti tutte le informazioni. Il vaccino sarà disponibile negli ambulatori del proprio medico di condotta, all’Ufficio Vaccinazioni, in alcuni reparti di degenza dell’Ospedale, negli ambulatori di Pediatria e in via sperimentale alla Direzione Ospedaliera. "Quest'anno abbiamo comprato più vaccini rispetto agli anni scorsi, circa 8mila dosi - continua Nicolini -. Questo numero può aumentare se ci sarà, come ci auguriamo, una grande adesione".