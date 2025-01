Al via la prima missione in Giappone

Verso Osaka. Al via oggi la prima missione in Giappone della delegazione guidata dal Segretario al Turismo Federico Pedini Amati, accompagnato dal Commissario Generale per l’Expo Filippo Francini, a tre mesi dall'apertura dell'Esposizione Universale. Numerosi gli appuntamenti, tra i quali l’incontro bilaterale, mercoledì, con il ministro giapponese con delega all’Expo Yoshitaka Ito per fare il punto sulle iniziative di scambio culturale tra i due paesi. Lunedì il primo sopralluogo al cantiere del padiglione sammarinese, dove saranno verificati lo stato di avanzamento dei lavori e alcuni dettagli logistici, il giorno seguente è prevista la firma di un contratto di sponsorizzazione con Noevir, azienda che è anche sede del Consolato di San Marino in Giappone.

Gli ultimi due giorni di missione prevedono la partecipazione al Pavillon Showcase Forum con lo speech del Commissario Generale Francini mentre e la conferenza stampa di nomina di “Pavillon Ambassador” di Tashiho Takamizawa rockstar, leader del gruppo musicale The Alfee. Contemporaneamente agli impegni istituzionali la delegazione del Commissariato formata da Filippo Francini, Laura Franciosi, Mattia Ronchi e Alice Andreini sarà presente al Meeting internazionale dei paesi partecipanti, insieme a tutte le delegazioni del mondo. Il “National Day” sammarinese sarà il 3 maggio con la presenza alle cerimonie istituzionali delle massime autorità del Giappone e della Repubblica di San Marino.