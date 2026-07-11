SAN MARINO Al via le corse del Treno Bianco Azzurro, ATBA: "I numeri ci danno già ragione” Gratuitamente sammarinesi e turisti potranno fare un “viaggio nel tempo” ogni venerdì e sabato dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30, le domeniche dalle 10:00 alle 12:00.

Il Treno Bianco Azzurro ha ufficialmente dato il via alle corse dopo la fine dei lavori di ampliamento della tratta. Gratuitamente sammarinesi e turisti potranno fare un “viaggio nel tempo” ogni venerdì e sabato dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30, le domeniche dalle 10:00 alle 12:00. Circa 120 i passeggeri nella sola giornata di ieri.

"I numeri ci danno già ragione, - afferma Gianclarlo "Yuma" Terenzi, vicepresidente ATBA - anche perché più di un certo numero di passeggeri per volta non possiamo portare, anche se la motrice ne porterebbe 40, ma noi non possiamo portare più di 15-16 persone più il personale che arriviamo 20-21 persone per viaggio. Direi che sta andando bene, i sammarinesi sono entusiasti, abbiamo anche tanti turisti tra i giorni che vengono da lontanissimo, ma vengono anche da lontano, Bologna, Bergamo, ieri avevamo delle famiglie che sono venute appunto da quelle città e sono tutti entusiasti".

L'Associazione Treno Bianco Azzurro non nasconde l'emozione di veder realizzato un progetto su cui hanno lavorato per tanti anni: "Vederlo spuntare in quella semicurva quando piano piano sale fino ad arrivare al punto in cui siamo è un'emozione fortissima, perché come ho sempre detto, è una cosa che ne parliamo dal 2013, quindi vederlo oggi qui sul piazzale è un'emozione fortissima".

Nel servizio l'intervista a Giancarlo "Yuma" Terenzi (Vicepresidente ATBA)

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