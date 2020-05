ISTITUTO MUSICALE SAMMARINESE Al via le iscrizioni 2020/2021, Giacomo Volpinari nuovo Presidente

Inizia un nuovo corso per l'Istituto Musicale Sammarinese a partire da un cambio alla Presidenza: incarico assunto da Giacomo Volpinari.

Nel post-Covid, l'istituto rivede obbligatoriamente la propria organizzazione, già ampiamente modificata ad emergenza sanitaria in corso: l'attività è proseguita regolarmente con corsi a distanza per tutti gli strumenti. Attualmente sono circa 440 gli allievi, seguiti in totale da una trentina di insegnanti che si sono immediatamente resi disponibili a garantire le lezioni in via telematica. Ora però, con l'auspicio di un progressivo ritorno alla normalità, partono le iscrizioni dell'anno accademico 2020/2021: per i corsi di strumento entro il 30 giugno; mentre per Musicagiocando entro il 25 settembre.

E proprio a favore dei piccoli allievi che hanno dovuto interrompere i corsi di propedeutica e animazione musicale, causa Covid, è stato previsto un bonus economico qualora si rinnovi l'iscrizione. In corso di verifica anche i dovuti presidi sanitari per consentire l'eventuale attività in presenza già quest'estate. Non mancheranno inoltre open day virtuali. Insomma, agenda fitta di impegni e obiettivi da perseguire.

Una costante infine la questione della sede, che resta una priorità.

Guarda l'intervista a Giacomo Volpinari, Presidente IMS.

I più letti della settimana: