Al via le passeggiate controllate nei parchi per positivi al coronavirus.

È stato regolamentato l'accesso alle aree verdi per malati Covid 19. Ieri il decreto sulle modalità di individuazione e accesso, anche contingentato, e per permettere agli utilizzatori di recarvisi autonomamente, per poter svolgere attività motoria e trarre benefici fisici e psicologici. Segreterie Sanità e Territorio, di concerto, hanno consentito queste prime passeggiate controllate: un piccolo ritorno alla normalità per i positivi al Coronavirus che vi avevano anticipato la scorsa settimana.







