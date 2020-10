ISS Al via le prenotazioni per la vaccinazione antinfluenzale

Da martedì 20 ottobre parte la campagna vaccinale 2020/2021 contro l’influenza stagionale. Ne dà notizia l'Istituto Sicurezza Sociale rivolgendosi, in prima battuta, alle persone che appartengono alle categorie a rischio e che avranno accesso prioritario alla vaccinazione (quindi immunodepressi, portatori di malattie croniche, e così via), i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, le persone con più di 60 anni di età. Occorre, innanzitutto, prenotarsi: per i bambini contattando o scrivendo una e-mail al Servizio di Pediatria (tel. 0549 994250 dalle 8:00 alle 19:00, oppure infermieri.pediatria@iss.sm). La vaccinazione si effettuerà poi il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 17 negli ambulatori pediatrici al 6° piano dell’Ospedale.

Per gli over 60 la prenotazione va fatta invece tramite CUP, (telefonando al numero 0549 994889 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00). Le categorie a rischio, infine, prima di chiamare il Centro Unico per le Prenotazioni, dovranno necessariamente rivolgersi al proprio medico curante per ottenere l'autorizzazione.

Cinque i giorni a disposizione degli adulti per vaccinarsi: nei pomeriggi di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 17.30 e al sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00, presso gli ambulatori della Direzione Cure Primarie e Salute Territoriale al Centro Azzurro.

Per tutte le altre fasce della popolazione che non rientrano nelle categorie a rischio bisognerà attendere un po' di più: sarà possibile effettuare la profilassi dopo il 30 novembre, e sempre con prenotazione al CUP.

Nel servizio l'intervista a Laura Viola, Direttore UOC Pediatria Ospedale di Stato

