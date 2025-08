Al via lo Smiaf: arte di strada, mostre e concerti in centro storico

L'intervista ad Andrea Mularoni

Il San Marino International Arts Festival è giunto alla sua 18esima edizione e divertirà il pubblico fino al 3 agosto. Tre giorni di spettacoli d’arte di strada, concerti, mostre e workshop in centro storico. Il programma include attività outdoor, contest ed esibizioni ed è pensato per offrire un'esperienza immersiva ai visitatori, adulti e bambini. Lo Smiaf celebra la libertà d’espressione, lo scambio di idee e di passioni puntando a condivisione e aggregazione. Laboratori di sperimentazione e creatività, arte e cultura.

Di anno in anno si è fatto conoscere e apprezzare, fino a raggiungere oltre 25.000 presenze in media nelle ultime edizioni.

"I preparativi sono andati bene - racconta Andrea Mularoni, tra gli organizzatori . Il tema di quest'anno è la partecipazione attiva. Vedrete degli spettacoli, dove il pubblico è protagonista. Come ad esempio la scultura partecipata: chiediamo alla gente di dare vita a un'opera collettiva, proprio nel vero senso della parola, scolpendo la roccia. Ma ci saranno tanti show: abbiamo 15 compagnie quest'anno per un totale di 60 repliche di spettacoli in tre giorni. È l'edizione più ricca di sempre e siamo veramente soddisfatti. Adesso speriamo che la partecipazione anche del pubblico si ampia, perché più pubblico c'è nelle piazze, meglio è".

Nel video l'intervista ad Andrea Mularoni, uno degli organizzatori