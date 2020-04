Al via lunedì 6 aprile il progetto Colletta Alimentare della Protezione Civile

Colletta alimentare

Rientra nel piano di assistenza alla popolazione il progetto di Colletta Alimentare, promosso dalla Protezione Civile, che parte la prossima settimana. Tre giornate - si inizia lunedì 6 aprile e si continua mercoledì 8 e venerdì 10 aprile, dalle 9.00 alle 18.00 - per raccogliere e quindi offrire gratuitamente a cittadini e famiglie in difficoltà in questo periodo di emergenza sanitaria, generi alimentari non deperibili o a lunga scadenza e prodotti per la casa.

Gruppo Coal, Titancoop, Di Più, Conad Azzurro, Cooperativa La Sociale, i punti vendita aderenti, nei quali sarà impiegato un folto numero di volontari (circa un centinaio), tutti riconoscibili con apposita pettorina e tesserino.

In segno di solidarietà, ognuno potrà destinare la propria di donazione direttamente alla cassa del negozio e supermercato nelle mani dei volontari. Il tutto naturalmente nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie in vigore e del distanziamento sociale. I beni raccolti saranno, infine, consegnati alle varie alle associazioni assistenziali e benefiche del territorio che a loro volta provvederanno ad assegnarli sulla base di determinati requisiti.