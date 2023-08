Al via Mi Gusto San Marino: fino al 13 agosto itinerario delle specialità in centro storico

Weekend di enogastronomia sul Titano. L'11 agosto si è aperto Mi Gusto San Marino: fino al 13, nel centro storico di Città, un vero e proprio itinerario di specialità. Punto centrale della manifestazione via Eugippo, dove sono presenti 15 punti street food e food truck. Carne, pesce, menu per vegetariani e vegani, passando ovviamente per il vino e la birra. Si va dai percorsi più "rustici" a quelli più raffinati. L'obiettivo è valorizzare le specialità regionali e non, guardando a ristoratori e produttori locali che sono i protagonisti di uno degli eventi culinari dell'estate.

