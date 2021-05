Al via oggi il turismo vaccinale: già domattina le prime somministrazioni di Sputnik

San Marino apre da oggi, come previsto, al turismo vaccinale. Arrivate le prime prenotazioni per soggiorni in albergo sul Titano con possibilità di acquisto della doppia dose di Sputnik: si tratta di visitatori provenienti da Cina, Filippine, Gran Bretagna, Irlanda, Dubai, Croazia, Svezia, Svizzera e Francia. Riceveranno le prime dosi indicativamente tra la fine di questa e l'inizio della prossima settimana.

5 cittadini lettoni, che proprio in questi giorni si trovano in territorio per un periodo di vacanza, hanno fatto richiesta e già domani mattina coglieranno l'occasione per recarsi in Ospedale. Anche a loro verrà somministrata la prima dose.