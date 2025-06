RAP Al via Rapublic V: al Bruno Reffi due giornate di musica, freestyle e nuove promesse

Il centro storico si trasforma in un palcoscenico urban per la quinta edizione di Rapublic, con due giornate di musica, freestyle e nuove promesse del rap italiano. Il cuore di San Marino batte a ritmo Hip Hop al Campo Bruno Reffi tra DJ set, contest infuocati e live esplosivi. Si parte con i pesi massimi del freestyle e si chiude domani, sabato 7 giugno, con l’energia della nuova scena trap: sul palco artisti come Vegas Jones, Claver Gold, 22Simba e Promessa. L’evento, ideato dal rapper sammarinese Irol assieme all'associazione YOUth, quest’anno gioca con il tempo, unendo passato, presente e futuro tra rime e breakdance. E' il primo vero evento dell’estate: "Rompiamo il ghiaccio - commenta Irol - e credo che questo sia anche l'unico evento vero e proprio dedicato ai giovani a San Marino, infatti tutti quelli che ci lavorano sono Under 25, a parte qualcuno. Siamo veramente contentissimi: questa sera Claver Gold e Vegas Jones, domani Sayf e potete controllare anche voi sui piattaforme digitali: i più ascoltati, i più in trend, li abbiamo tutti qua, quindi vi aspettiamo".

Presente anche chi ha portato il rap in Italia e in Romagna, Master Freez: "Ora con il rap - spiega lui - parli in tempo reale con le persone. Scrivi una canzone e nello stesso momento in cui la fai viene ascoltata. I temi sono diversi ma anche perché è cambiato il mondo, è normale".

Non manca nemmeno la street art: "Ora a San Marino sta vivendo sicuramente un momento di grande rinascita - racconta un writer del Titano, Davide Pagliardini -. Come avrete visto, ci sono un paio di murales molto grossi che sono venuti fuori negli ultimi tempi a San Marino e Rapablic sono anni che la porta. Tra l'altro noi stiamo organizzando un evento che si chiama Buone Nove, che inizierà il 14 giugno fino alla fine settembre: 9 artisti per 9 castelli, arte pubblica per la Repubblica".



Nel video le interviste a Irol, Master Freez (storico dj) e Davide Pagliardini (writer sammarinese)

