Al via Smuvi: tra una settimana parte il trasporto pubblico a chiamata. Da oggi possibile prenotare le corse

Dal 2 marzo 2026 operativo il nuovo servizio su prenotazione. Corse già prenotabili tramite app o telefono

23 feb 2026

Mancano sette giorni all’avvio ufficiale di SMUVI, il nuovo servizio di trasporto pubblico a chiamata della Repubblica di San Marino. L’entrata in funzione è fissata per lunedì 2 marzo 2026. Da oggi è già possibile prenotare le corse che saranno effettuate a partire dalla data di avvio.

Il sistema introduce un modello diverso rispetto al trasporto tradizionale: non più esclusivamente linee e orari fissi, ma un servizio flessibile che si attiva su richiesta dell’utente. L’obiettivo è adattare gli spostamenti alle esigenze quotidiane di lavoratori, studenti e cittadini, con una copertura più capillare del territorio.

Le prenotazioni possono essere effettuate in due modalità: attraverso l’applicazione SMUVI, disponibile gratuitamente su App Store e Google Play, oppure telefonicamente  allo 0549 883700, per garantire l’accesso al servizio anche a chi non utilizza strumenti digitali.

Questa settimana che precede l’avvio operativo rappresenta una fase di preparazione e consente agli utenti di registrarsi, prendere familiarità con la piattaforma e programmare i primi spostamenti. L’introduzione del servizio rientra in un più ampio percorso di aggiornamento del sistema di mobilità interna, con l’intento dichiarato di rendere il trasporto pubblico più efficiente, accessibile e sostenibile. Dal 2 marzo SMUVI entrerà ufficialmente in funzione, segnando un cambiamento nell’organizzazione degli spostamenti all’interno del territorio sammarinese.




