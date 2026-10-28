Al via “Sotto accusa – La legge dietro il delitto”, il nuovo format di cronaca e divulgazione giuridica su San Marino RTV

Debutta giovedì 29 ottobre alle ore 18.10 su San Marino RTV (canale 550), “SOTTO ACCUSA – La legge dietro il delitto”, un format innovativo di approfondimento televisivo che unisce il ritmo del giornalismo d’inchiesta al rigore della divulgazione giuridica.

Il programma rifiuta categoricamente la spettacolarizzazione della cronaca nera e i meccanismi del tradizionale talk show: non ci sono ospiti in studio, dibattiti, opinionisti o ricostruzioni fiction. Interamente registrato all’interno degli studi televisivi di RTV, il racconto nasce unicamente da fonti storiche e atti giudiziari: fotografie, prime pagine, ritagli di giornale, documenti processuali, verbali, sentenze e testi di legge.

La narrazione si sviluppa su due binari paralleli e complementari guidati da una nuova coppia di conduttori:



La Cronaca con Mirco Zani

Il noto speaker di Radio San Marino guiderà i telespettatori dentro i fatti, ricostruendo la storia del caso, i protagonisti, lo svolgimento delle indagini e il dibattimento, mettendone in luce le eventuali contraddizioni emerse nel corso degli anni attraverso il materiale dell’epoca.

La Legge con l’Avvocato Cataldo Calabretta

Dal cuore dell’area Tech-Legal dello studio 1 di RTV, il celebre avvocato e volto televisivo prenderà in mano le carte del processo per individuarne i nodi giuridici fondamentali. Il suo compito sarà spiegare cosa stabilisce realmente la legge, traducendo il linguaggio tecnico del codice penale in formule accessibili e mostrando come una singola norma possa cambiare il destino di un’indagine o di una sentenza.

“Sotto Accusa” promette di offrire al pubblico un punto di vista inedito: dal racconto del caso all’analisi legale che ne interpreta le regole, fornendo una chiave di lettura basata esclusivamente sull’oggettività dei documenti processuali.

L’appuntamento con la prima puntata è fissato per il 29 ottobre alle 18.10 su San Marino RTV (canale 550), fruibile anche in streaming sul portale www.sanmarinortv.sm.



San Marino RTV trasmette:

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