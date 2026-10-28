CANALE 550 Al via “Sotto accusa – La legge dietro il delitto”, il nuovo format di cronaca e divulgazione giuridica su San Marino RTV Dal 29 ottobre, ogni giovedì alle ore 18.10 sul canale 550. Negli studi di San Marino, Mirco Zani e l’Avvocato Cataldo Calabretta analizzano i grandi casi giudiziari attraverso la lente del codice penale

Al via “Sotto accusa – La legge dietro il delitto”, il nuovo format di cronaca e divulgazione giuridica su San Marino RTV.

Debutta giovedì 29 ottobre alle ore 18.10 su San Marino RTV (canale 550), “SOTTO ACCUSA – La legge dietro il delitto”, un format innovativo di approfondimento televisivo che unisce il ritmo del giornalismo d’inchiesta al rigore della divulgazione giuridica.

Il programma rifiuta categoricamente la spettacolarizzazione della cronaca nera e i meccanismi del tradizionale talk show: non ci sono ospiti in studio, dibattiti, opinionisti o ricostruzioni fiction. Interamente registrato all’interno degli studi televisivi di RTV, il racconto nasce unicamente da fonti storiche e atti giudiziari: fotografie, prime pagine, ritagli di giornale, documenti processuali, verbali, sentenze e testi di legge.

La narrazione si sviluppa su due binari paralleli e complementari guidati da una nuova coppia di conduttori:



La Cronaca con Mirco Zani

La Legge con l’Avvocato Cataldo Calabretta

“Sotto Accusa” promette di offrire al pubblico un punto di vista inedito: dal racconto del caso all’analisi legale che ne interpreta le regole, fornendo una chiave di lettura basata esclusivamente sull’oggettività dei documenti processuali.

L’appuntamento con la prima puntata è fissato per il 29 ottobre alle 18.10 su San Marino RTV (canale 550), fruibile anche in streaming sul portale www.sanmarinortv.sm.



San Marino RTV trasmette:

canale 550 DTT, SKY, TivùSat

Radio San Marino: FM 102.7 – FM 103.2

DAB+ e RaiPlay Sound

On demand:

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Portale web: www.sanmarinortv.sm

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