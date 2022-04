Al via tre indagini per conoscere gli stili di vita di bambini e giovani sammarinesi Giunte alla quarta edizione, coinvolgono circa 300 famiglie e 1000 giovani

Una fotografia periodica sullo stile di vita dei giovani sammarinesi. Il concetto di salute è un tema molto ampio e la prevenzione ha un ruolo fondamentale nel piano socio-sanitario approvato a San Marino nel 2021. Con l'impulso dell'OMS e la collaborazione dell'Authority sanitaria sono stati avviati tre studi. Queste indagini, a cadenza periodica, dal 2010 affrontano, tramite questionari anonimi, i grandi temi che riguardano i i giovani. Questa volta massima attenzione agli effetti della pandemia sui comportamenti di salute e sullo stile di vita dei bambini ma attenzione anche ai ragazzi in età scolare su questioni come il cyberbullismo o l'utilizzo patologico delle nuove tecnologie. Una rilevazione per guardare lontano: alla salute della società ma anche per affrontare la sostenibilità del sistema di welfare sammarinese.

Nel video le interviste a Andrea Belluzzi, Segretario all'Istruzione e Roberto Ciavatta, Segretario alla Sanità

[Banner_Google_ADS]















I più letti della settimana: