Al via "Tuttavia... che spettacolo!": sport e riflessioni inclusive fino a domenica

Nel video l'intervista Mariella Mularoni (segretario alla Sanità) e Mirko Tomassoni (presidente Attiva-Mente)

In un mondo che corre veloce, un'iniziativa che propone di fermarsi per un momento di riflessione e condivisione. “Tuttavia... che spettacolo! - Disability pride”, dedicato alla memoria di Maurizio Taddei, caro amico degli organizzatori dell'associazione Attiva-Mente, propone spettacoli didattici, dibattiti, sport e dimostrazioni di discipline paralimpiche, sotto l'alto patrocinio della Reggenza e delle principali Segreterie. L'inclusione sociale e il sostegno ai più deboli vengono veicolati attraverso attività come la mototerapia – i cui benefici sono provati scientificamente - e il karting inclusivo, dimostrando che tutti possono vivere esperienze significative, indipendentemente dalle proprie abilità.

Tutto il ricavato andrà in beneficenza a organizzazioni impegnate nella tutela dei diritti umani e dei più fragili. “L'obiettivo è coinvolgere più famiglie possibili per trattare un tema che interessa tutta la cittadinanza – sottolinea Marco Benedettini, volontario di Attiva-Mente e medico dello sport-. Inoltre San Marino non partecipa da 20 anni alle paralimpiadi e noi lavoreremo per tornarci”. "È una risposta concreta alla necessità di maggiore inclusione a San Marino - commenta Mariella Mularoni, segretario alla Sanità - e questa è una testimonianza del nostro sostegno a questa iniziativa, sia delle istituzioni ma anche della Segretaria di Stato alla Sanità, nel voler continuare a sostenerla proprio per i benefici che porta ai nostri pazienti, ai giovani, ai bambini e anche alle loro famiglie". Stasera alla Sala Montelupo di Domagnano la tavola rotonda per parlare de “La violenza invisibile sulle donne con disabilità”: presente la madrina della quarta edizione dell'evento, Rossella Fiorani. Altra novità di quest'anno è “Volontariato in fiera”, sabato mattina nel piazzale Giovanni Paolo II a Serravalle: in un'epoca in cui è sempre più difficile trovare persone disposte a regalare il proprio tempo, una mostra sull'associazionismo ne racconta l'esperienza e i valori. "L'obiettivo è reclutare giovani che vedono nel mondo del volontariato dei valori e delle possibilità - spiega Mirko Tomassoni, presidente Attiva-Mente - per potersi impegnare e coinvolgere in un mondo che ha tanto da dare e tanto da offrire".



