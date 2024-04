PRESIDENZIALI USA Alan Friedman su San Marino RTV con lo speciale di Washington Files Gli ospiti di questa sera alle 21:30: Vincenzo Camporini, Maria Luisa Rossi Hawkins, Nathalie Tocci e David Parenzo

Alan Friedman torna sui canali di RTV con l’edizione Speciale di Washington Files, un nuovo ciclo di approfondimento, dedicato alle presidenziali americane 2024, senza dimenticare le grandi crisi e i conflitti in corso, nello scenario internazionale.

In onda questa sera, lunedì 8 aprile, alle 21.30, lo Speciale di Washington Files metterà a tema il crescente antisemitismo in tutto il continente europeo. Poi, le elezioni americane del 5 novembre: Joe Biden e Donald Trump hanno ormai la certezza matematica di essere i candidati dei rispettivi partiti - democratico e repubblicano - forti di più che sufficienti vittorie nelle primarie, che esprimono i delegati destinati a consacrarli portabandiera, in un nuovo duello per la Casa Bianca.

Con Alan Friedman tornano i grandi ospiti, tra giornalisti, analisti ed esperti. Protagonisti del nuovo appuntamento saranno: il Generale Vincenzo Camporini, dell’Istituto Affari Internazionali; Maria Luisa Rossi Hawkins, corrispondente per il TG5 negli Stati Uniti; Nathalie Tocci, Direttrice dell’Istituto Affari Internazionali e il giornalista David Parenzo.

