Albani (SUMS): "Vicini ai cittadini in difficoltà con il sostegno di Carisp. L'impegno ora si allarga a favore dei profughi ucraini"

Oltre 150mila euro erogati negli ultimi tre anni: l'impegno della Società Unione Mutuo Soccorso nell'aiuto ai cittadini a basso reddito resta una costante per rispondere alle necessità più stringenti.

Accanto alla SUMS, il supporto di Cassa di Risparmio che negli anni non è mai venuto a mancare.

Dal Fondo di Solidarietà, non vengono offerte somme in denaro, ma forniti beni e servizi. Dunque: bollette, mense scolastiche, affitti, buoni spesa, tutto quel che può dare respiro alle famiglie in difficoltà economica.

Nel servizio l'intervista al Presidente SUMS, Marino Albani.