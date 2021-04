Albania: domenica le elezioni; delegazione sammarinese contribuirà al monitoraggio OSCE Saranno presenti, in rappresentanza del Titano, i Consiglieri Michele Muratori e Paolo Rondelli. Gli osservatori dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE lavoreranno in collaborazione con i colleghi del CoE

Stando ai sondaggi sarà un sfida aperta; in un Paese – l'Albania – di forte rilevanza nel quadrante balcanico, “corteggiato” dalla Turchia, ma con lo sguardo, al contempo, rivolto a Bruxelles. Elezioni Parlamentari importanti, insomma; e il gruppo di monitoraggio dell'OSCE osserverà in particolare il clima politico nel Paese, il quadro normativo, le procedure elettorali. A comporre la delegazione del Titano i Consiglieri Michele Muratori e Paolo Rondelli. In totale – domenica - saranno 65 gli osservatori dell'Assemblea OSCE; provenienti da 17 Paesi.

Presenza sul posto limitata allo svolgimento delle elezioni; e preceduta da un briefing preparatorio da remoto; alla luce delle misure di contenimento della pandemia. Si tratterà dell'ennesima sfida per il Primo Ministro – e leader del Partito Socialista - Edi Rama: in caso di vittoria otterrebbe infatti il terzo mandato alla guida del Paese. E' dovuta soprattutto a lui la spinta verso l'UE; nel marzo 2020 l'ok all'avvio dei negoziati di adesione. Personaggio carismatico, Rama; lo scorso anno colpì nel segno la decisione di inviare personale medico in Italia.

Ma proprio il Covid, in questi mesi, ha mandato in crisi il fragile sistema sanitario e l'economia albanese, già fiaccata dal terremoto del 2019; e la campagna di vaccinazione stenta a decollare. A indebolire il Premier anche la polarizzazione politica, e le tensioni sociali, causate da iniziative controverse: dalle normative sulla stampa, al cambiamento della legge elettorale. Da qui manifestazioni di protesta di migliaia di cittadini. Leader divisivo, insomma; a sfidarlo la coalizione composta dal Partito Democratico dell'ex sindaco di Tirana Lulzim Basha, e dal Movimento Socialista per l'Integrazione fondato dal Presidente della Repubblica Ilir Meta. Ai minimi termini i rapporti fra quest'ultimo e il Primo Ministro.

