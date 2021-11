AEROPORTO INTERNAZIONALE Albawings lascia il Fellini: chiesti 100mila euro di risarcimento

A seguito della decisione di Albawings di interrompere i voli dall’aeroporto Fellini, AirRiminum comunica che chiederà una penale di circa 100 mila euro a titolo risarcitorio per gli investimenti commerciali effettuati in questi anni per il consolidamento della rotta tra Tirana e la Romagna. La compagnia albanese, arrivata per la prima volta in Romagna nel 2016, ha generato presso l’aeroporto Fellini circa 117 mila passeggeri complessivi, circa 30mila all'anno.

I voli, interrotti a settembre 2020 per le restrizioni Covid, sarebbero dovuti ripartire a fine ottobre 2021 e i relativi biglietti sono stati messi in vendita nella piattaforma web della compagnia fino al 5 ottobre 2021. In seguito, gli stessi sono stati cancellati e, in data 5 novembre 2021, la compagnia ha annunciato che li avrebbe ripresi presso l'aeroporto di Forlì a partire dal 16 dicembre.

La decisione, sottolinea AirRimunum era inattesa considerando che, per andare incontro alla compagnia gravata, come tutto il comparto turistico e aereo, dagli effetti della pandemia Covid, si era deciso di concederle l’azzeramento totale dei costi per il servizio di handling per l’intero 2021.

