Alberi artistici all'asta per aiutare i sammarinesi in difficoltà: successo per la Sums Femminile

Nel servizio l'intervista ad Alba Baredi, presidente Sums Femminile

L'albero diventa un “simbolo di solidarietà che non si spegne con le luci del Natale”. Con queste parole la Sums Femminile descrive un'iniziativa benefica a supporto delle persone in difficoltà economica e sociale. Alla Galleria della Cassa di Risparmio l'asta organizzata dalle socie. In vendita, per un fine nobile, gli alberi bianchi del "bosco incantato" in esposizione in galleria durante il Natale delle Meraviglie.

Oggetti d'arte realizzati dalle stesse componenti della Sums Femminile con pizzi artigianali. "Nonostante il tempo inclemente - spiega la presidente Alba Baredi - è stato un successo, con un risultato importante. Tutto è partito da un idea di Amabile Ugolini e di suo marito". Asta che "diventa un atto di responsabilità sociale", con il ricavato da destinare interamente al fondo gestito dall'organizzazione.

Fondamentale, ricordano le attiviste, avere una voce amica e un supporto nei momenti difficili. "Ogni mercoledì la nostra sede è aperta e tutti possono rivolgersi a noi", spiega Baredi che lancia anche una nuova iniziativa. "Stiamo raccogliendo i tappi di sughero usati - spiega - quindi non buttateli. Potete consegnarli a noi che li daremo ad aziende specializzate e utilizzeremo il denaro per aiutare le famiglie in difficoltà". "I sammarinesi - conclude - hanno un cuore grande e ci aiuteranno in questa raccolta".

