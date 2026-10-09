QUESTA SERA, ORE 21:00 Alberto Leonardis protagonista dell’intervista speciale di Myrta Merlino su San Marino RTV Dall’America di Trump al futuro dell’editoria, passando per Meloni, Schlein, Vannacci, la fede e la famiglia

Alberto Leonardis protagonista dell’intervista speciale di Myrta Merlino su San Marino RTV.

Uno speciale televisivo che va oltre il tradizionale faccia a faccia per offrire al pubblico un ritratto completo di Alberto Leonardis, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo SAE. È questo il cuore dell’intervista realizzata da Myrta Merlino in onda venerdì 9 ottobre in prima serata alle ore 21:00 su San Marino RTV, diretta da Roberto Sergio, sul canale 550 all’interno di uno speciale palinsesto curato da Paolo Alberti.

Una conversazione in cui Myrta Merlino guida gli spettatori attraverso un racconto a 360 gradi che ripercorre il percorso professionale e umano di Alberto Leonardis, affrontando i grandi temi dell’attualità e della comunicazione contemporanea, ma non solo.

Ampio spazio viene dedicato al futuro dell’editoria, dalle sfide della rivoluzione digitale al fenomeno delle fake news, al ruolo dell’informazione e alla responsabilità di chi la produce. Non manca uno sguardo sulla politica internazionale e sulla figura di Donald Trump alla vigilia del debutto online de La Stampa Usa: "Mi preoccupa il tema della libertà dell'informazione, il dominio della politica sull'informazione. Però devo dire una cosa: gli Stati Uniti non sono il governo degli Stati Uniti, sono due cose diverse. C'è un Presidente che obiettivamente fa molte cose discutibili, ma ci sono gli Stati Uniti d’America che sono una cosa diversa", osserva Leonardis. "Noi parliamo agli italiani d'America. È proprio questo che cerchiamo di dire: al netto delle vicende e delle relazioni tra i governi, esiste un flusso di comunicazione che è fatta di business, di interessi diversi che può essere veicolata al netto di chi governa. Questa è la nostra sfida."

Dietro la Stampa USA c’è infatti un’idea di sviluppo molto interessante che riguarda altri luoghi: costruire una rete editoriale capace di collegare le comunità italiane nel mondo. “Se l’operazione della Stampa USA andasse bene, quello è il giornale delle comunità italoamericane, ma poi ci sono gli italiani in Argentina, in Australia, in Germania. Io voglio fare la Stampa delle comunità italoamericane nel mondo, e siamo partiti bene, quindi questa è un’idea che gira”, spiega.

Nel corso dell’intervista Leonardis commenta anche i principali protagonisti della politica italiana. Parlando di Giorgia Meloni afferma: "Ho avuto modo di conoscere la Premier, l’ammiro come donna, alcuni punti di vista sono condivisibili. Quello che mi piace di lei è proprio la parte non elettorale. Non mi piacciono le frasi da comizio. Molte cose non mi piacciono, ma la cosa che mi piace è quando ha obiettivamente risollevato l’orgoglio del Paese rispetto a delle interlocuzioni internazionali. E non mi è sembrato né gentile né corretto il comportamento di Trump nei suoi confronti. A me piace quando uno si fa sentire e fa rispettare il proprio Paese. Non sono profondamente nazionalista ma credo che avere il senso della Patria sia importante." E ancora su Schlein e la Sinistra: "Quello che mi piace sono le sue posizioni sui diritti civili, che io condivido. Quando il proprio riferimento, come nel mio caso, è il Vangelo, le persone che muoiono in mezzo al mare e quelli che non hanno da mangiare nei posti in cui vivono e scappano da quei posti, le vedo con grande simpatia. La remigrazione non mi piace: né il termine né nei contenuti”. “Ci tengo a dire però che c’è una cosa che ancora non mi piace nell'area di riferimento del PD è una visione dell'impresa non del tutto libera. C'è ancora un pregiudizio nei confronti di chi fa l'imprenditore", precisa. Diretto il giudizio sul Generale Vannacci: "Neanche Vannacci mi piace, per carità. Ho l'impressione che, a parte lui, tra i suoi uomini, ci siano delle soluzioni immediate e molto di pancia, ma sono quelle che nel mondo producono le cose peggiori”.

Accanto ai temi pubblici emerge anche un profilo più personale dell’imprenditore, tifoso interista ma lontano dal mondo del calcio perché, scherza, lì “si perdono soldi e io non perdo soldi, neanche nell’editoria”. Racconta poi il suo avvicinamento alla fede, indicando nella dottrina sociale della Chiesa un suo fondamentale punto di riferimento etico. Svela poi un inedito lato romantico parlando della moglie, colonna portante della sua vita privata e professionale: “È tostissima, mi sono innamorato e io poi mi innamoro tantissimo!”. Ribadisce quindi l’importanza del ruolo delle donne anche in azienda, annunciando che il rilancio di Paese Sera sarà affidato a una direttrice. Ripercorre infine le prove più dure della sua vita, dalla perdita del fratello morto a soli 21 anni per un cancro “Il primo dolore forte che ho avuto nella vita”, al terremoto dell’Aquila “che mi ha insegnato che bisogna considerare il punto più alto come un punto dal quale si può andare via facilmente”.

c.s. LETIZIA D’AMATO srl Studio di comunicazione

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