Alessandra Bruschi lascia l'Iss: è il nuovo dg di Cremona Solidale

Alessandra Bruschi lascia l'Iss: è il nuovo dg di Cremona Solidale.

Il Direttore Alessandra Bruschi pronta a lasciare la direzione generale dell'ISS dopo l'assunzione dell'incarico di Direttore Generale della RSA “Cremona Solidale”. Mentre a San Marino da settimane si rincorrono rumors rispetto a frizioni interne al Comitato Esecutivo, la notizia di un 'ritorno a casa' della Bruschi è arrivata ieri diffusa da testate locali. Proprio la Bruschi, nell'intervista rilasciata, parla della “voglia di ripartire e mettere a disposizione le competenze acquisite nel territorio in cui abito – dice – in particolare, aggiunge, proprio l'ultima, quella sammarinese che mi ha permesso di vedere le esigenze della sanità a 360 gradi”.

Arriva a stretto giro l'interpellanza di Repubblica Futura. Al Congresso di Stato e al Segretario alla Sanità chiede, tra le altre cose, se fosse al corrente della partecipazione della Bruschi al bando, risalente al 22 giugno, per un altro incarico in un'altra struttura; se e quando la Bruschi abbia comunicato il nuovo incarico e presentato le proprie dimissioni; di che cosa si sia parlato durante i recenti colloqui del Direttore ISS con la Reggenza e con il Congresso stesso. Ancora, chiede chiarezza attraverso un riferimento in Aula, sulla situazione nella governance dell'ISS, sul destino di Degli altri membri del Comitato Esecutivo, ricordando come il loro ruolo sia strettamente legato a quello del Direttore Generale, nonché i tempi e criteri di ricerca di un nuovo DG.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: