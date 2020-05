Alessandra Bruschi si presenta: "Fondamentale il lavoro di squadra" Il neo Direttore Generale dell'Iss parla delle sfide della ripartenza

Alessandra Bruschi affronta la nuova sfida con entusiasmo e uno sguardo a 360 gradi sull'organizzazione dell'Iss. Ha già conosciuto i Capitani Reggenti e i Segretari di Stato. “Un'accoglienza fantastica - confida - da piccola principessa”. Calda accoglienza anche in ospedale, “grandi aspettative e anche io ne ho”. Questa mattina si è presentata ai sammarinesi nella Conferenza Stampa del gruppo di coordinamento: “il mio arrivo con l'apertura – dice - è un bel segnale di ripartenza”, con cautela e puntando alla prevenzione. Provenendo da una zona della Lombardia particolarmente colpita ha vissuto in prima persona l'emergenza sanitaria. “ Vi ho seguito a distanza” - racconta - e si complimenta per il grande lavoro svolto. Ora si guarda al futuro, “riguardare tutti i settori, dalla prevenzione al sociosanitario, al sociale, alla parte tipica ospedaliera”. Il neo Direttore Generale dell'Iss crede nel lavoro di squadra, nella forza del gruppo. “Non seguo il modello – assicura - dell'uomo solo al comando”. Poi, un'attenzione al tema del dimensionamento, nella consapevolezza che non è facile attrarre professionisti senza casistiche importanti. Una nota personale: domani festeggerà a San Marino il suo compleanno. Compierà 43 anni.





Nel servizio l'intervista al neo Direttore Generale Iss Alessandra Bruschi.



