Alessandra Buschi lascia l'Iss: è il nuovo dg di Cremona Solidale

Alessandra Bruschi lascia il proprio incarico come direttore generale dell'Iss. Ora, scrive il sito Cremonaoggi.it, è il nuovo dg di Cremona Solidale. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Speciale Comunale ha infatti “valutato positivamente un’esperienza lavorativa che l’ha vista ricoprire numerosi incarichi dirigenziali sia in territorio cremonese sia in altre zone d’Italia”. Lo stesso sito ha poi pubblicato le prime dichiarazioni della Bruschi dopo la nuova nomina: “Vivo a Cremona da 5 anni con i miei bambini - ha detto - e quindi credo questa sia una ripartenza da casa. Desidero mettere le mie competenze al servizio del territorio in cui abito”. Pare che Bruschi abbia avuto un incontro con Congresso di Stato e Reggenza per motivare la sua partenza.

Seguiranno aggiornamenti