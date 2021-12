MISS ITALIA 2021 Alessia Selva: "Esperienza che porterò sempre nel cuore"

Alessia Selva non agguanta per un soffio la finale di Miss Italia 2021. Nessun rammarico: per lei la soddisfazione di aver vissuto una esperienza fondamentale.

Nel futuro della giovane sammarinese, studio e sport, lasciando una porta aperta al mondo della moda e dello spettacolo.

Guarda l'intervista.

