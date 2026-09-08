Alfabetizzazione, nell’era dell’IA la sfida è capire la realtà Nella Giornata mondiale, Lonfernini richiama l’urgenza di educare al pensiero critico e all’autonomia di giudizio. Dalla lettura ad alta voce nell’infanzia gli strumenti per formare cittadini consapevoli.

Saper leggere e scrivere non basta più. Nell'era dell'intelligenza artificiale e delle immagini manipolate, la vera sfida è imparare a decifrare il mondo. È il messaggio che arriva da San Marino per i sessant'anni della Giornata mondiale dell'alfabetizzazione.

Una battaglia globale tutt'altro che vinta: secondo l'UNESCO, nel mondo sono 739 milioni i giovani e gli adulti privi di competenze alfabetiche di base — un dato aggiornato al 2024, diffuso proprio in occasione di questo anniversario. Ma oggi il concetto stesso di alfabetizzazione cambia pelle.

Per il Segretario di Stato alla Cultura, Teodoro Lonfernini, la priorità delle Istituzioni è fornire alle nuove generazioni quegli strumenti umani che nessun algoritmo potrà mai replicare: pensiero critico, capacità di distinguere la realtà dalla finzione e autonomia di giudizio. Una formazione che parte da molto lontano, ben prima dei banchi di scuola. Lonfernini richiama l'importanza della lettura ad alta voce fin dalla prima infanzia: la voce di genitori, nonni ed educatori come primo incontro con le parole, ma anche con emozioni ed empatia. E' il primo fondamentale mattone per costruire la bussola etica dei cittadini di domani. Da qui l'appello a un patto educativo sempre più solido tra scuola, famiglie e istituzioni.

Perché alfabetizzare, oggi, significa non solo insegnare a leggere, ma soprattutto a capire ciò che si legge. E la realtà dietro alle parole.



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