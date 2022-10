31° EDIZIONE Alieni e guerra nello spazio: al Titano il simposio mondiale di Ufologia Quest'anno è stata anche presentata l'istanza d'arengo per dar vita al “Progetto Titano” e trasformare così il simposio in un evento targato ONU.

Se fino a pochi anni fa parlare di “guerre stellari” portava alla mente solo la famosa saga di George Lucas oggi purtroppo apre a scenari ben più drammatici. Alieni, ONU e guerra nello spazio sono infatti i temi affrontati da numerosi studiosi ed appassionati in occasione della due giorni, al Teatro Titano, del 31° Simposio mondiale sugli oggetti volanti non identificati.

Le Nazioni Unite, affermano gli esperti, hanno sempre previsto che lo spazio non debba essere militarizzato cosa che invece sta accadendo. Quest'anno presentata anche l'istanza d'arengo per dar vita al “Progetto Titano” e trasformare così il simposio in un evento targato ONU.

"Questo progetto - afferma Roberto Pinotti, presidente ICER - porterebbe vantaggi enormi a San Marino, sia dal punto di vista dell'immagina, sia dal punto di vista del turismo. È chiaro che qualificherebbe altamente il turismo perché porterebbe persone da molti paesi".

