All'ambasciata d'Italia a San Marino la mostra di Fernando Gualtieri

Presentazione mostra “Fernando e Yvette: lo splendore di una vita”

“Fernando e Yvette: lo splendore di una vita” è il titolo dell'esposizione che offrirà al pubblico, dal 1° ottobre al 1° dicembre, l'opportunità di ammirare le opere dell'artista Fernando Gualtieri all'ambasciata d'Italia a San Marino. Nato il 1° dicembre del 1919 nell'est della Francia sin dalla scuola risulta molto portato per l'arte e il disegno.

Soprannominato “il piccolo francese” nella lunga carriera di Gualtieri non c'è solo la pittura: dal 1940 al 1941 ha giocato in serie C con il Rimini Calcio fino ad arrivare in Serie A nel 1948, indossando la maglia del Bologna. L'arte però resta sempre la grande passione del maestro. Nel 1958 a Londra espone nella celebre Bond Street Gallery fino a quando, nel 1960, la Royal Academy acquista “Il gioco della morte”. Tra i suoi clienti ed estimatori si annovera anche Barbara Rockfeller. Nel 2000 Parigi celebra il “Giubileo Gualtieri” con una esposizione patrocinata dal presidente Jacques Chirac.

Dal prossimo 26 settembre sarà possibile prenotare la visita alla mostra “Fernando e Yvette” contattando direttamente l'ambasciata d'Italia.