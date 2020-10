All'Arboreto didattico per costruire la casa dei lombrichi

“Un lombrico per amico” è il titolo dell'attività proposta da Ludoteca e Centro Naturalistico per avvicinare i più piccoli alla mondo naturale. Un laboratorio volto alla costruzione, all'Arboreto Didattico di Ca' Vagnetto, di una casa temporanea per osservare da vicino il lavoro instancabile dei lombrichi. Un lavoro utilissimo anche la crescita delle piante. Il primo corso ieri, ma anche il prossimo sabato (10 ottobre) il Responsabile del Centro Naturalistico, Sandro Casali ,e le operatrici della Ludoteca saranno a Torraccia per accogliere i partecipanti. Il corso è riservato ai bambini dai 4 ai 10 anni, al costo di 6 euro. Per informazioni e iscrizione, chiamare lo 0549-883965.