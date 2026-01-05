All'asta gli alberi del "bosco incantato" della Sums Femminile: i soldi andranno alle famiglie in difficoltà

Alla Galleria della Cassa di Risparmio l'asta di beneficenza organizzata dalla Sums Femminile. Le socie dell'organizzazione hanno messo in vendita, per un fine nobile, gli alberi bianchi del "bosco incantato" in esposizione in galleria durante il Natale delle Meraviglie. Oggetti d'arte realizzati dalle stesse componenti della Sums Femminile con pizzi artigianali.
Asta che, sottolineano, "diventa un atto di responsabilità sociale". Il ricavato sarà infatti interamente destinato al fondo sociale gestito dall'organizzazione per sostenere le famiglie del territorio in difficoltà economica e sociale. In questo modo, spiegano, l'albero diventa "simbolo della solidarietà che non si spegne con le luci del Natale".