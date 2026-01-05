TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:16 Ghiaccio pericoloso: allerta gialla per freddo sul Titano 18:09 Crans-Montana: i funerali delle vittime italiane e un minuto di silenzio nelle scuole 17:56 Pediatria: il punto sull'incidenza del virus sinciziale nei bambini. L'ISS rassicura sulla riorganizzazione in atto 17:24 Via Piana, auto contro muretto di contenimento 16:31 L'inflazione torna a correre a dicembre 15:40 AIPS: gli Atleti dell'Anno sono Duplantis e Bonmatì 15:28 Allo sloveno Prevc l'Aquila d'Oro 2026 13:25 United Cup, Stati Uniti già in semifinale 13:10 Sofia Goggia: "Milano-Cortina rappresenta un'occasione speciale" 12:44 Vendite auto: nel riminese mercato in sofferenza. A San Marino lieve aumento rispetto al 2024
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

All'asta gli alberi del "bosco incantato" della Sums Femminile: i soldi andranno alle famiglie in difficoltà

Le socie dell'organizzazione hanno messo in vendita, per un fine nobile, gli alberi bianchi del "bosco incantato" in esposizione in galleria durante il Natale delle Meraviglie

5 gen 2026
All'asta gli alberi del "bosco incantato" della Sums Femminile: i soldi andranno alle famiglie in difficoltà

Alla Galleria della Cassa di Risparmio l'asta di beneficenza organizzata dalla Sums Femminile. Le socie dell'organizzazione hanno messo in vendita, per un fine nobile, gli alberi bianchi del "bosco incantato" in esposizione in galleria durante il Natale delle Meraviglie. Oggetti d'arte realizzati dalle stesse componenti della Sums Femminile con pizzi artigianali.

Asta che, sottolineano, "diventa un atto di responsabilità sociale". Il ricavato sarà infatti interamente destinato al fondo sociale gestito dall'organizzazione per sostenere le famiglie del territorio in difficoltà economica e sociale. In questo modo, spiegano, l'albero diventa "simbolo della solidarietà che non si spegne con le luci del Natale".




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità