All'Ospedale di San Marino un strumento all'avanguardia per curare incontinenza e vulvodinia

Una strumentazione all'avanguardia per trattare i disturbi ginecologici e aiutare le donne che soffrono di incontinenza urinaria e non solo. Grazie a una donazione, San Marino mette in campo un nuovo macchinario che cura attraverso le onde elettromagnetiche. La presentazione all'ospedale di Stato, in presenza del Segretario di Stato alla Sanità e del Direttore generale Iss.

Si tratta di uno macchinario difficile da trovare nelle strutture pubbliche, spiegano i medici. Tra le patologie che è possibile trattare anche la vulvodinia: disturbo di cui si parla sempre più, grazie alle attività di sensibilizzazione di personaggi famosi come la modella Giorgia Soleri. Un'opportunità anche per le pazienti italiane che potranno usufruire del nuovo strumento con visite in libera professione. A donarlo è la Deka, impresa del gruppo El.En.

Alle innovazioni si aggiungono le ultime novità sul fronte medici, con nuovi professionisti in arrivo dopo i bandi per Ortopedia e Dipartimento socio sanitario e il bando per il Primario del Pronto soccorso vinto da Alessandro Valentino.

Nel servizio, le interviste a Miriam Farinelli (primaria Ostetricia e Ginecologia), Paolo Salvadeo (direttore generale El.En SpA) e Francesco Bevere (direttore generale Iss)