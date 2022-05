IDEE E PROGETTI All'Unirsm “Giornata di studio: prospettive sulla Pubblica Amministrazione”

Obiettivo: liberarsi dei luoghi comuni e realizzare una pubblica amministrazione moderna ed efficiente. Come? Avvalendosi dei sette progetti realizzati dagli allievi del Master in pratiche Manageriali nella Pa dell'Università di San Marino. "Si pensa a percorso più manageriale per la Pa - spiega Elena Tonnini, segretario per gli Affari Interni -. Unire formazione a operatività degli uffici, attraverso progetti concreti, permette di andare oltre i luoghi comuni e migliorarsi". Ad aprire i lavori il segretario per l'istruzione Belluzzi, il segretario per gli Affari Interni Tonnini e Isabella Bizzocchi, direttore generale dell'Ateneo sammarinese, che ha portato i saluti anche del Rettore Petrocelli. E a seguire anche gli interventi di docenti di Università italiane.

Oltre ai project work dei 19 studenti dell'Unirsm, altri sette partecipanti di un corso di alta formazione dedicato allo stesso ambito hanno presentato tre ulteriori progetti. Tutte idee concrete e innovative, pronte da mettere in pratica, tra cui lavoro digitale, valutazione delle performance degli operatori pubblici, valorizzazione della vocazione agricola di alcune parti di San Marino e un'attenzione alla viabilità. "C'è il tentativo di dare una prospettiva di modernità - aggiunge Paolo Pascucci, direttore dell'istituto giuridico Unirsm -, importante in un momento di metamorfosi per il Paese. Una pa moderna è fondamentale per sostenere la crescita del Paese".

Nel video le interviste a Elena Tonnini, segretario per gli Affari Interni e a Paolo Pascucci, direttore dell'istituto giuridico Unirsm

