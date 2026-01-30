ACCORDO DI ASSOCIAZIONE UE All'Università di San Marino al via il corso di formazione in European Studies “La conoscenza non è mai neutra – afferma Teodoro Lofernini, Segretario di Stato all'Istruzione – è uno strumento della cultura contro la paura e il timore di ciò che non conosciamo”.

Quali saranno gli strumenti e le conoscenze utili per le figure coinvolte nella gestione delle dinamiche legate all'attuazione degli atti giuridici dell'Unione Europea verso la quale San Marino sta concludendo il percorso di associazione? È la domanda che fa da sfondo al nuovo corso di alta formazione in European Studies dell'Università di San Marino organizzato dal Dipartimento Storico e Giuridico in collaborazione con il Dipartimento Affari Esteri. “La conoscenza non è mai neutra – afferma Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato all'Istruzione – è uno strumento della cultura contro la paura e il timore di ciò che non conosciamo”. L'Accordo di Associazione, aggiunge Lonfernini, è un grande ed importante passo e solo attraverso percorsi come questo si possono comprendere i processi in atto e costituire una cittadinanza consapevole.

"È un corso che è stato concepito proprio con la finalità di dare supporto dal punto di vista accademico e scientifico al percorso di costruzione di questo Accordo di Associazione che, sappiamo bene - spiega Paolo Pascucci, direttore IGS - San Marino ha intrapreso da tempo. È un accordo fondamentale, io credo, per il futuro della Repubblica e quindi abbiamo pensato come Università, in sinergia con il Dipartimento agli Esteri, di creare un supporto formativo qualificato, particolarmente qualificato, per consentire a coloro che operano nell'ambito delle istituzioni sammarinesi, ma non solo, anche liberi professionisti, di familiarizzare il più possibile con quelli che sono i principi e le istituzioni del diritto europeo. Durante il percorso formativo saranno approfondite tematiche come la fiscalità, le regole della concorrenza fra le imprese, lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa".

