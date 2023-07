UNIVERSITÀ All'Università di San Marino i seminari dell'Associazione Europea Dislessia Il confronto fra accademici ed esperti per un obiettivo: colmare le distanze fra la ricerca, le politiche e l'esperienza pratica.

La comunità scientifica fa il punto sulla ricerca e guarda alle prospettive. Studi a tutto campo, dai nuovi scenari per l'identificazione precoce della dislessia, ai temi legati alle prospettive di vita dei dislessici, l'inclusione degli adulti nei luoghi di lavoro, l'uso dei videogames per coinvolgere gli alunni delle scuole primarie. Studiosi dalle Università di tutta Europa, ma anche da Cina e Giappone. Il confronto fra accademici ed esperti per un obiettivo: colmare le distanze fra la ricerca, le politiche e l'esperienza pratica.

Nel video, le interviste a Giacomo Stella, Direttore Centro Studio e Ricerca Applicata sulla Dislessia Unirsm e a Ruth Falzon, Docente Università di Malta

