All'Università l'esperienza del Fellini Museum, per formare i comunicatori di domani

Le interviste a Marco Leonetti e a Maria Elena D'Amelio

Quale metodo migliore per imparare se non apprendere da un caso pratico? All'Università di San Marino in cattedra Marco Leonetti, direttore del Fellini Museum di Rimini: museo dedicato al celebre regista ed esempio di come un'esposizione possa essere diffusa tra luoghi diversi di un centro storico, tra Castel Sismondo, Palazzo del Fulgor e Piazza Malatesta. Seminario dedicato alle strategie comunicative e alla reputazione per gli enti culturali, nell'ambito del corso in Comunicazione e Digital Media.

Una lezione per "provare a far capire - spiega Leonetti - come la reputazione possa essere un punto di incontro tra tre diverse narrazioni: il racconto del museo, quindi il racconto che il museo fa di se stesso. Poi ciò che un museo evoca. E, infine, il racconto dei visitatori".

Seminario pensato per chi, in futuro, dovrà occuparsi di comunicazione culturale per il territorio. "Abbiamo delle parti teoriche - spiega la docente dell'Università di San Marino Maria Elena D'Amelio - in cui spieghiamo agli studenti e alle studentesse come costruire e comunicare al meglio la mission di istituzioni culturali. Poi proponiamo dei casi di studio concreti, così da dare loro un assaggio di quello che c'è nel territorio e di come la loro professionalizzazione possa essere espressa per un futuro lavoro".

Nel servizio le interviste a Marco Leonetti (direttore Fellini Museum Rimini) e Maria Elena D'Amelio (docente Università di San Marino)







