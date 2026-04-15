RACCOLTA DIFFERENZIATA Alla Cartiera Ciacci si impara ad essere cittadini consapevoli. L'iniziativa di COMIECO sui rifiuti I ragazzi della scuola di Fonte dell'Ovo sono stati protagonisti di lezioni sulle buone pratiche di riciclo della carta

Alla Cartiera Ciacci si impara ad essere cittadini consapevoli. L'iniziativa di COMIECO sui rifiuti.

La Cartiera Ciacci di San Marino apre le porte agli studenti delle classi prime della scuola media di Fonte dell'Ovo, nell'ambito dell'iniziativa di COMIECO che si svolge in questi giorni in tutta Italia. Obiettivo educare al riciclo e sensibilizzare i più giovani sulla raccolta differenziata.

“La differenziata è alla base della nostra materia prima, e ci arriva dai cittadini” ha spiegato Emanuele Silvestri, Responsabile commerciale della Cartiera Ciacci, “produciamo ogni anno 110mila tonnellate di carta riciclata, ed è fondamentale che i ragazzi capiscano il gesto di buttare i rifiuti nel cassonetto giusto”.

Gli studenti sono stati accolti prima con una spiegazione su come si ricicla correttamente, secondo le linee guida di COMIECO, poi sono stati portati a visitare l'impianto della Cartiera per vedere tutto il processo produttivo di come si fa materialmente la carta differenziata. Domani la cartiera, sempre nell'ambito del progetto, accoglierà la scuola media di Serravalle.



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