Alla casa San Giuseppe la Giornata per i politici: al centro dell'incontro politiche sociali e ambientali

Muoversi subito per lasciare un mondo migliore a chi verrà domani: nell'ambito della giornata dedicata ai politici in occasione della festa di San Tommaso Moro, alla presenza dei Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini, il tema principale ricalca quello della 49sima Settimana sociale dei Cattolici, evento che si svolge ogni quattro anni e che in questa edizione avrà sede a Taranto. Al centro della questione il futuro del nostro pianeta che, in uscita dalla pandemia, si trova a dover affrontare due grandi problematiche: una legata all'ambiente e alla sua salvaguardia, l'altra al senso di smarrimento che tutti, e in particolare i giovani, si trovano a dover affrontare.

Intervenuto all'incontro, Don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio Nazionale di Pastorale Sociale e Lavoro della Conferenza Episcopale Italiana, ha sottolineato l'importanza di muoversi per creare le migliori condizioni in cui le persone riescano a convivere con la natura, valorizzando il ruolo dell'individuo in relazione con gli altri uomini e tutte le forme di vita, costruendo una realtà in cui le generazioni future possano crescere in armonia, e cercando di avvicinarsi a un mondo ideale come quello desiderato da Tommaso Moro.