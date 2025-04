Alla Chiesa di San Quirino l'ultimo saluto a padre Marco Malagoli

Padre Marco ha offerto a tutte le persone che incontrava una compagnia affabile, provocando con leggera ironia (e autoironia) domande che si insinuavano nel profondo, alla ricerca di quella risposta che lui aveva trovato nella consegna di tutta la sua vita a Cristo. Lo ricorda così la Comunità di Comunione e Liberazione, di cui lui fu il primo assistente spirituale a San Marino. Figura centrale per la vita ecclesiale del Titano, a cui dedicò 30 anni del sua vita, i funerali di Malagoli vengono celebrati dal vescovo Domenico Beneventi nella chiesa francescana cappuccina di San Quirino in Città. Si è spento il 30 marzo, all'età di 80 anni, e riposerà nel cimitero di Montalbo. Appassionato cultore del pensiero di don Giussani, ha guidato per anni la Scuola di Comunità. Per oltre tre decadi è stato guardiano del convento dei Frati Minori Cappuccini di San Marino. Molto attivo nella società e amato dai cittadini, è stato anche il primo sacerdote a guidare il gruppo Scout del Titano.

